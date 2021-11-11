Деревянченко после срыва претендентского боя получил нового соперника

Трехкратный претендент на титулы чемпиона мира в среднем весе, экс-соперник Геннадия Головкина, украинец Сергей Деревянченко выступит в рамках вечера бокса 5 декабря в Лос-Анджелесе (США), передает vringe.com.

Соперником 36-летнего боксера в 10-раундовом бою PPV-карда станет представитель Доминиканской Республики Карлос Адамес. Это будет первый и последний бой украинца в 2021 году. Он возвращается на ринг после поражения по очкам от Джермалла Чарло в сентябре прошлого года.

Ранее ожидалось, что Деревянченко проведет претендентский бой по линии WBC с Хайме Мунгией, но мексиканец решил сначала провести промежуточный поединок против Габриэля Росадо.

Главным событием вечера бокса, на котором выступит украинец, станет поединок между Джервонтой Дэвисом и Исааком Крусом.