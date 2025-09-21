Бой за три пояса закончился нокаутом в первом раунде

В Оттаве (Канада) состоялся вечер бокса, в рамках которого прошёл бой за три пояса в первом наилегчайшем весе между канадкой Сарой Бэйли (6-1, 0 КО) и аргентинкой Эвелин Бермудес (22-1-1, 8 КО), передают Vesti.kz.

Бой был рассчитан на десять раундов, но Бэйли сенсационно проиграла нокаутом в первом. Сара дважды оказалась в нокдауне, после чего рефери остановил поединок.

В итоге Бермудес защитила титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBO, а также отобрала у Бэйли пояс по линии WBA в первом наилегчайшем весе.

Для Бэйли это первое поражение на профи-ринге при шести победах. Бермудес одержала 22-ю победу в карьере и восьмую досрочную, имея на своём счету одно поражение и одну ничью.