Бой за три пояса закончился нокаутом в первом раунде

В Оттаве (Канада) состоялся вечер бокса, в рамках которого прошёл бой за три пояса в первом наилегчайшем весе между канадкой Сарой Бэйли (6-1, 0 КО) и аргентинкой Эвелин Бермудес (22-1-1, 8 КО), передают Vesti.kz.
Бой был рассчитан на десять раундов, но Бэйли сенсационно проиграла нокаутом в первом. Сара дважды оказалась в нокдауне, после чего рефери остановил поединок.
В итоге Бермудес защитила титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBO, а также отобрала у Бэйли пояс по линии WBA в первом наилегчайшем весе.
Для Бэйли это первое поражение на профи-ринге при шести победах. Бермудес одержала 22-ю победу в карьере и восьмую досрочную, имея на своём счету одно поражение и одну ничью.
¡FUE KO EN OTTAWA! ¨La Princesita¨ Evelin Bermúdez superó a Sara Bailey y logró quedarse con los títulos mundiales que estaban en juego en el Hard Rock Casino de Ottawa. #BoxeoEnTyCSports pic.twitter.com/Cb6B7M85P6— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 21, 2025
Реклама