Бой вечера бокса Головкин - Шеремета закончился необычным нокаутом

В Холливуде (штат Флорида, США) начался вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 KO) за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Открывали шоу 18-летний американский проспект Джелен Уокер (6-0, 5 КО) с мексиканским боксером Диулем Ольгином (14-15-4, 9 КО). Бой в полулегком весе был рассчитан на шесть раундов и продлился всю отведенную дистанцию, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Уокеру - 60-54, 60-54, 60-54.

Таким образом, американец одержал седьмую победу на профи-ринге. Ольгин же потерпел шестнадцатое поражение в карьере.

Затем на ринг вышли американец Решат Мати (8-0, 6 КО) и Деннис Окот (4-4-1, 2 КО) из Кении. Развязка в поединке в рамках полусреднего веса наступила в последнем, шестом раунде. Окот получил травму ноги и оказался зажат у канатов, а Мати провел серию ударов, вынудив судью остановить бой и присудить ему победу техническим нокаутом.

Таким образом, Мати продлил победную серию до девяти боев, семь из которых закончился досрочно. Окот же потерпел пятое поражение в карьере.