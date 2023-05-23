Бой на "Уэмбли"? Непобежденный казахстанец с титулом от WBO возвращается на ринг

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Сегодня 12:17
©instagram.com/sultanzaurbek

Стали известны сроки проведения следующего боя боксера второго полулегкого веса Султана Заурбека (13-0, 9 KO), передает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера, казахстанец вернется на ринг в июне этого года. Его поединок состоится в Англии, где сейчас и тренируется Заурбек.

Он может выступить 10 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне или 24-го июня в Ньюкасле. Соперник казахстанца неизвестен.

Сейчас Заурбек занимает 14-е место в рейтинге IBF и 13-е в списке от WBA. Он владеет титулом WBO European.

В последний раз в марте этого года он одержал досрочную победу над аргентинцем Факундо Арсе (15-9-2, 7 КО) на вечере бокса в Болтоне (Англия).

Отметим, что подготовкой казахстанца занимается Анхель Фернандес, который помогает тренерскому штабу британского супертяжа Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).

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Метки:
Заурбек Султан

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