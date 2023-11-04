Бой Нурсултанова против немца Файгенбутца отменен

Бой непобежденного казахстанского боксера Мейирима Нурсултанова (19-0, 11 КО) против Винсента Файгенбутца (36-3, 32 КО) был отменен, сообщают Vesti.kz.

Причина отмены боя - травма немецкого боксера. В промоутерской компании Adal Promotions информировали о том, что у казахстанца будет новый соперник:

"Плановая встреча Мейирима Нурсултанова в Ташкенте состоится 17 ноября. В настоящее время ведутся переговоры о замене Файгенбутца боксером, входящим в число 25 лучших боксеров. Если да, то завтра мы объявим, кто будет соперником!".

В случае победы казахстанский проспект станет кандидатом на полноценный титул чемпиона мира по версии WBC.