Бой Нурсултанова против немца Файгенбутца отменен

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Сегодня 14:02
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Бой непобежденного казахстанского боксера Мейирима Нурсултанова (19-0, 11 КО) против Винсента Файгенбутца (36-3, 32 КО) был отменен, сообщают Vesti.kz

Причина отмены боя - травма немецкого боксера. В промоутерской компании Adal Promotions информировали о том, что у казахстанца будет новый соперник:

"Плановая встреча Мейирима Нурсултанова в Ташкенте состоится 17 ноября. В настоящее время ведутся переговоры о замене Файгенбутца боксером, входящим в число 25 лучших боксеров. Если да, то завтра мы объявим, кто будет соперником!". 

В случае победы казахстанский проспект станет кандидатом на полноценный титул чемпиона мира по версии WBC.

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Нурсултанов Мейирим Бокс
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