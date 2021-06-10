Бой Мейвезера против блогера продал более миллиона PPV в США

Выставочный матч по боксу между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером и популярным блогером Логаном Полом показал неплохие продажи платных трансляций (PPV), сообщает BoxingScene.

По информации The Athletic, телеканал Showtime, транслировавший вечер бокса, реализовал чуть более одного миллиона PPV на территории США, включая кабельное, спутниковое и стриминговое вещание. Таким образом, при цене трансляции в 50 долларов, организаторам поединка удалось собрать около 50 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что при гарантированных гонорарах в десять миллионов и 250 тысяч долларов Флойд Мейвезер и Логан Пол получат 50 и десять процентов с продажи PPV соответственно, так что легенда бокса пополнит свой банковский счет еще на 25 миллионов долларов, а популярный блогер станет богаче на пять миллионов.

При этом перед поединком Мейвезер говорил, что рассчитывает получить за бой около 100 миллионов долларов, а Пол называл сумму в 20 миллионов долларов.

По словам Мейвезера, реклама на его боксерских шортах принесла ему еще 30 миллионов долларов, что с учетом базового гонорара и процентов с PPV дает в сумме 65 миллионов долларов.

Напомним, что восьмираундовый поединок между Мейвезером и Полом прошел всю дистанцию и завершился без объявления результата, поскольку не предусматривал судейского решения.

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