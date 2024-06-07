Бой Майк Тайсон - Джейк Пол получил новую дату

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Вчера 19:29
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Стало известно, когда состоится бой между 57-летним Майком Тайсоном и 27-летним Джейком Полом, передают Vesti.kz.

Изначально он должен был пройти 21 июля в Арлингтоне (США). Однако Тайсону стало плохо в самолете и бой пришлось перенести. Новая дата определилась сегодня - 15 ноября в том же месте.

Сообщалось, что за этот бой "Железный Майк" может заработать около 20 миллионов долларов.

Пол последний поединок провел 3 марта в рамках вечера бокса в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико), когда в первом раунде нокаутировал другого американца и профи-боксера Райана Бурленда.

Тайсон в 2020 году объявил о возобновлении карьеры для проведения нескольких шоу-боев. Так, 28 ноября того же года он отбоксировал выставочный поединок с Роем Джонсом. По итогам восьми раундов была зафиксирована ничья раздельным решением судей.

Метки:
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