Бой казахстанца за титул от WBC закончился тяжелым нокаутом

Выступающий за Германию уроженец Казахстана Роман Фресс (22-1, 13 КО) выступил на вечере профессионального бокса в немецком Хемнице, передает Vesti.kz.

30-летний Фресс провел защиту титула WBC International в первом тяжелом весе в бою против австрийского боксера Стефана Николича (9-2, 7 КО). Поединок был запланирован на десять раундов, но не продлился всю дистанцию, завершившись победой Фресса нокаутом в девятом отрезке боя.





Таким образом, Роман Фресс одержал 22-ю победу в профи и успешно защитил титул WBC International в крузервейте. Стефан Николич потерпел второе поражение в профессиональной карьере.