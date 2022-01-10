Бой Каната Ислама с претендентом на чемпионский пояс оказался под угрозой срыва

Бой казахстанского боксера среднего веса Каната Ислама (28-0, 22 КО) с британцем Джиммом Келли (25-2, 10 КО) под угрозой срыва. Такую информацию корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.

По полученным данным, сторона казахстанца рассматривает возможность переноса или полной отмены поединка.

Десятираундовый бой был запланирован на 21 января в Плант-Сити (штат Флорида, США), однако сервис BoxRec снял это событие из своего графика вечеров бокса.

Британец 12 декабря последний раз появился на ринге и нокаутировал соотечественника Гарри Мэттьюса (16-50-3, 2 КО). Стоит отметить, что шесть лет назад Келли проводил поединок за титул чемпиона мира WBO в первом среднем весе с его тогдашним обладателем Лиамом Смитом (30-3-1, 17 КО) и проиграл техническим нокаутом.

Ислам же не дрался с февраля прошлого года, когда в главном бою вечера бокса в Майами нокаутировал эквадорца Джейсона Минду (14-4-1, 8 КО) в седьмом раунде. Для казахстанца это был первый бой с 2019-го.