Бой Головкина сравнили с предстоящим суперпоединком Канело

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Келл Брук, а ныне британский эксперт провел параллель между собственным боем против казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) и предстоящим боксерским мегасобытием - поединком Сауля Альвареса (63–2–2, 39 КО) с Теренсом Кроуфордом (41–0, 31 КО), передают Vesti.kz.

По мнению британца, мексиканец окажется слишком тяжелым и мощным соперником для звезды Кроуфорда.

Брук вспомнил собственный опыт: 10 сентября 2016 года он тоже рискнул - поднялся в средний вес и вышел против непобежденного Головкина. Британец начал бой уверенно и на равных провел первые четыре раунда, но в пятом получил серьезную травму глаза и бой был остановлен. Победа досталась казахстанцу техническим нокаутом.

"Я тогда узнал, что значит драться с настоящим монстром в его весе. Это совсем другой уровень", - цитирует слова Брука BoxingNews24.





"Кроуфорду придется подняться сразу на две весовые категории и набрать 14 фунтов (6,3 кг). Это очень серьезный шаг, особенно когда на том уровне тебя встречает по-настоящему сильный парень.

Головкину тогда было 34, и он был в своей лучшей форме. Канело сейчас 35, и у него уже нет той выносливости и моторчика, что был у GGG", - добавил Брук.

Напомним, 13 сентября Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО) выйдет на ринг против абсолютного чемпиона второго среднего веса Сауля "Канело" Альвареса (63–2–2, 39 КО). Этот поединок уже получил статус боя века и станет одним из самых обсуждаемых событий в боксе последних лет.





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