Бой Головкина назвали одним из самых ожидаемых в истории бокса

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©Boxingscene.com

Американский журналист USA Today Гэри Стерн представил свой рейтинг самых ожидаемых боев в истории бокса. Лишь один из них пока не состоялся, сообщают Vesti.kz.

В его список попал первый бой казахстанца Геннадия Головкина против мексиканца Сауля Канело Альвареса, состоявшегося в сентябре 2017 года и завершившегося вничью. А вот поединок непобежденных американцев Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса еще не состоялся, они должны встретиться 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Топ-5 от Гэри Стерна:

Леонард - Дюран 1

Леонард - Хирнс 1

Кроуфорд - Спенс

Канело - Головкин 1

Холифилд - Кави

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Метки:
Головкин-Альварес Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Альварес Сауль Спенс Эррол Кроуфорд Теренс

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