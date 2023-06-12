Бой Флойда Мейвезера завершился массовой дракой

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Сегодня 11:36
©Кадр из видео

В Санрайзе (штат Флорида, США) состоялся выставочный бой между легендой бокса американцем Флойдом Мейвезером и его соотечественником Джоном Готти-третьим, являющимся внуком знаменитого мафиози Джона Готти, скончавшегося в тюрьме в 2002 году, сообщают Vesti.kz.

Как и предполагалось, Мейвезер полностью контролировал поединок. А в шестом рефери по неизвестным причинам остановил бой, после чего Готти набросился ударами на Флойда, чем спровоцировал массовую потасовку в ринге.

Напомним, Мейвезер последний бой в профи провел против Конора Макгрегора в 2017 году, когда победил ирландца техническим нокаутом в десятом раунде. Из профессионального бокса Флойд ушел с рекордом 50-0, переключившись на показательные поединки.

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Метки:
Мейвезер Флойд

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