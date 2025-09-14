Бой Дычко закончился первым поражением в карде Канело - Кроуфорд

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (15-1, 14 КО) потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Бой прошёл в рамках боксёрского вечера в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Соперником казахстанца стал американец Джермейн Франклин (24-2, 15 КО). Противостояние растянулось на все 10 раундов и завершилось решением судей: 96-93, 95-94 и 97-92 в пользу Франклина.

Поединок оказался далеко не зрелищным: спортсмены чаще вступали в клинч, чем обменивались ударами, что вызвало недовольство болельщиков на трибунах.

Несмотря на то, что Дычко не заслуживал поражения, вердикт судей оказался не в его пользу. Таким образом, казахстанец впервые проиграл в профи, имея на счету 15 побед. Для Франклина эта победа стала 24-й при двух поражениях.

Напомним, главным событием вечера станет бой мексиканской суперзвезды Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 КО) против американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).