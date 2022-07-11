"Большой вызов?". Промоутер ответил на критику "Канело" перед боем с Головкиным

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Сегодня 17:38

Британский промоутер Эдди Хирн считает, что мексиканский боец Сауль "Канело" Альварес собирается провести бой-реванш с россиянином Дмитрием Биволом.

По словам Хирна, сначала "Канело" принял вызов Геннадия Головкина, а затем снова встретится с Биволом.

"Почему вы хотите критиковать парня за то, что он пытается стать великим? По сути, вы говорите: "Ты не должен был принимать этот бой, потому что он был бы слишком сложным". Что это за спорт, в котором мы живем, где мы критикуем бойцов за то, что они приняли большой вызов?

Он хочет сделать что-то другое, он хочет проверить себя. Тебя побеждают, и ты говоришь: "Это ужасная ошибка. Ты не должен был этого делать. Ты должен был взять более легкий бой в своей весовой категории". Скучно.

Это парень, который сделал все это, и мы должны уважать его за то, что он пытается стать великим. Теперь он возвращается, дерется с Головкиным, а потом хочет сразу же вернуться к бою-реваншу с Биволом. Если он победит Бивола в реванше, что мы тогда скажем? Величайший боец всех времен, один из", - приводит слова Хирна BoxingScene.

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Канело-Бивол Россия Мексика Альварес Сауль WBA Бивол Дмитрий Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин

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