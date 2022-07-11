"Он дважды победил". Экс-чемпион сделал смелый прогноз на третий бой Головкин - "Канело"

Бывший чемпион мира в двух дивизионах британец Дэвид Хэй сделал прогноз на третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Канело" победит досрочно. Думаю, это идеальный поединок для него. Он спускается к бойцу, который находится рядом с его природным весом. "Канело" поднимался, чтобы драться с гигантами, и он хорошо себя зарекомендовал. Один раз он потерпел небольшую неудачу против чемпиона мира в полутяжелом весе. Альварес - не полутяж, он просто пытается испытывать себя.

"Канело" возвращается к сопернику, который весит столько же, как и он, и которого он дважды победил. Да, в одном из боев спорно, но лично я считаю, что Альварес выиграл оба поединка. Правда, я большой поклонник "Канело", поэтому немного предвзят. Но я предвижу, что он остановит Головкина в поздних раундах. Похоже, что он собирается идти напролом. Возвращаясь после поражения, "Канело" хочет сделать заявление и остановить GGG", - сказал Хэй в интервью DAZN Boxing.

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Напомним, третий бой Головкин и "Канело" намечен на 17 сентября. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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