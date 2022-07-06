Тренер Головкина разоблачил "Канело" и предсказал нокаут в трилогии

Тренер казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) Джоанатан Бэнкс поделился планом на третий бой между его подопечным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) за звание абсолютного чемпиона суперсреднего веса.

"Главная цель - подойти к поединку в топ-форме. Нет, я не скажу Геннадию, что нам нужна заруба. Предпочитаю, чтобы сперва он побоксировал, оказывал давление на соперника и пытался сблизиться с ним. Нет, нам не нужен бой с дальней дистанции. Я хочу, чтобы они боксировали на ближней. Вот каким бы я хотел увидеть бой в исполнении Головкина.

"Канело" привык, что ему отдают победу даже в тех боях, где он не выглядел лучше оппонента. Но в мае все изменилось в бою против Дмитрия Бивола. Он проиграл по очкам. А это значит, что бой против Головкина он однозначно проведет в другом стиле. Получается ситуация, когда оба боксера хотят предложить оппоненту что-то другое. Получается ситуация, когда оба предпочитают завершить поединок нокаутом, чтобы не зависеть потом от решения судей. Если раньше об этом говорил только Геннадий, то теперь это касается их обоих. Поэтому они и говорят, что хотят победу нокаутом. А это гарантирует нам офигенно крутой бой", - цитирует Бэнкса vRINGe.com.

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Напомним, трилогия состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя Головкина и "Канело". Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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