Боксер встал после нокдауна, уронил соперника и взял титул

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Сегодня 10:25
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Немецкий боксер-супертяж Агит Кабайел (23-0, 15 КО) побил хорвата Агрона Смакици (19-2, 17 КО) в бою за вакантный пояс чемпиона Европы по версии EBU, сообщают Vesti.kz.

Их поединок стал главным событием вечера бокса на арене RuhrCongress в Бохуме (Германия). Уже во втором раунде Кабайел оказался на канвасе. Однако фаворит сумел подняться и продолжить бой.

В третьей трехминутке немец взял реванш - провел серию ударов и уронил Смакици. Хорват попытался продолжить, пропустил несколько ударов, после чего вмешался рефери и остановил избиение.

Тем самым Кабайел одержал победу техническим нокаутом и завоевал титул.

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Метки:
Профессиональный бокс

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