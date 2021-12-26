Боксер из веса Головкина одним ударом отправил соперника в тяжелый нокаут

Американский проспект среднего веса Джоуи Спенсер (14-0, 10 КО) одержал досрочную победу над мексиканцем Лимбертом Понсе (18-5, 11 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся в рамках вечера бокса на арене Prudential Center в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Развязка наступила в пятом раунде, когда Спенсер поймал оппонента и одним ударом отправил мексиканца в тяжелый нокаут.

Таким образом, Спенсер одержал 14-ю победу в карьере, тогда как Понсе потерпел пятое поражение.

Напомним, что в среднем весе выступает и казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), владеющий титулами чемпиона мира по версиям IBF и IBO.