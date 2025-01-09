Боксер из Узбекистана без боя стал чемпионом мира. Подробности

Узбекский боксер Муроджон Ахмадалиев (13-1, 10 КО) получит титул чемпиона мира по версии WBA во втором легчайшем весе, передает Vesti.kz.

Это произойдет в связи с отказом абсолютного чемпиона мира в этой весовой категории Наоя Иноуэ (28-0, 25 КО) проводить обязательную защиту титула против узбекского претендента. По словам британского промоутера Эдди Хирна, поэтому WBA повысит статус Ахмадалиева с "временного" до полноценного чемпиона мира.

Несмотря на отказ Иноуэ от боя с Ахмадалиевым, Хирн не исключает возможности организации поединка между боксерами в Саудовской Аравии к концу 2025 года. Ближайший бой японца запланирован на 24 января. Он будет защищать свои титулы против претендента по линии IBF, австралийца Сэма Гудмана (19-0, 8 КО).

Напомним, что вакантный временный титул чемпиона WBA во втором легчайшем весе узбек завоевал в декабре, досрочно победив мексиканца Рикардо Эспиносу (30-5, 25 КО),

Добавим, что Ахмадалиев - бронзовый призер Олимпиады- 2016 в Рио-де-Жанейро. Серебряный призер чемпионатов мира и Азии (2015), а также чемпион Азии (2017).