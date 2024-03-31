Боксер с рекордом 46-1 выиграл бой за титул и вошел в историю Мексики

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Сегодня 11:26
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В Инглвуде (США) состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе француз армянского происхождения Арсен Гуламирян (27-1, 19 КО) и мексиканский претендент Хильберто Рамирес (46-1, 30 КО), передают Vesti.kz.

Бой вместил в себя все запланированные 12 раундов и завершился победой Рамиреса судейским решением (118-110 трижды).

Благодаря этому успеху Рамирес отобрал у Гуламиряна титул по линии WBA, а также вошел в историю Мексики, поскольку у этой страны не было чемпионов в первом тяжелом весе.

Это поражение стало первым в профессиональной карьере Гуламиряна.

Рамирес - бывший чемпион мира по версиям WBO и NABF во втором среднем весе. После нескольких лет выступлений в полутяжелом весе, где ему не удалось завоевать титул, поднялся в первый тяжелый дивизион в прошлом году.

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Рамирес Хильберто Профессиональный бокс
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