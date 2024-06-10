Боксер с рекордом 21-0 нашел способ апсетнуть казахского чемпиона

Новозеландский боксер Андрей Михайлович (21-0, 13 КО) настроен на победу в бою с казахстанским средневесом Жанибеком Алимханулы (15-0, 10 КО), передают Vesti.kz.

Он объяснил, почему невозмутим перед важным поединком в карьере и объяснил, за счет чего собирается его выиграть.

"Это фантастика. Когда ты участвуешь в поединках с высокими ставками и в таких ответственных моментах, тебе нужно иметь немного больше приправы к курице, чем обычно.

В Олбери довольно скучно, поэтому единственное, чего ты с нетерпением ждешь, - это тренировки. Это как рай для бойца: не так много дел, только тренировки, правильное питание и крепкий сон.

Я и так сосредоточенный человек, но для таких боев нужно выкладываться на все сто процентов. От того, как ты бьешь по мешку, до того, как ты готовишь еду, - каждый раз ты должен быть немного лучше.

Что действительно важно в таком бою, так это не придавать ему слишком большого значения. Нельзя превращать его в огромную, огромную, огромную сделку. Все дело в восприятии боя. Если я буду воспринимать его как очередной бой, то это будет просто очередной бой. Если же я буду воспринимать его как "он хороший соперник, но я знаю, что и сам хорош", то так оно и будет.

Очень важно не перегружать себя психологически. Когда я выхожу из зала, я не думаю о боксе. Когда я в зале, я самый проницательный ученик, который только может быть, но за пределами зала я, конечно, профессионально подхожу к своему питанию и к своей жизни, но я не думаю о боксе", - приводит слова Михайловича nzherald.co.nz.