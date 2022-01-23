Боксер-нокаутер вслед за казахстанцем избил своего обидчика в реванше

29-летний пуэрториканский боксер Сабриэль Матиас взял реванш у своего единственного обидчика - 33-летнего россиянина Петроса Ананяна, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой прошел сегодня, 23 января, в Атлантик-Сити и завершился победой Матиаса техническим нокаутом. После девятого раунда россиянина осмотрела врач и запретила продолжать бой. Причем в самой концовке этого раунда Ананян побывал в нокдауне.

Для пуэрториканца это 18-я победа в профи при одном поражении. В предыдущем бою, который прошел 29 мая 2021 года, Матиас разбил Батыра Джукембаева и нанес ему первое поражение в карьере после 18 побед. А Ананян, для которого это третье поражение в карьере при 16 победах и двух ничьих, победил Сабриэля в феврале 2020 года.