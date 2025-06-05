Боксер из Казахстана прошел взвешивание перед боем с мексиканцем

Казахстанский боксер Руслан Мадиев (17-2, 6 КО) и мексиканец Хорхе Баталья Мартинес (11-5, 7 КО) успешно прошли процедуру взвешивания накануне поединка, который состоится 6 июня в Коста-Браве (Испания), передают Vesti.kz.

Оба спортсмена уложились в лимит первого полусреднего веса - 63,5 килограмма. Бой рассчитан на десять раундов.

Ранее Мадиев тренировался вместе с Геннадием Головкиным и представлял промоутерскую компанию GGG Promotions. Также он провел несколько боев под эгидой Golden Boy Promotions, включая два титульных и один рейтинговый.