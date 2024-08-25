Боксер из Казахстана отменил сенсацию в бою за пояс от WBC

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Выступающий за Германию уроженец Казахстана Роман Фресс (21-1, 11 КО) выступил на вечере профессионального бокса в немецком Магдебурге, передает Vesti.kz.

30-летний Фресс провел бой против представителя Германии Ясина Басара (8-1, 4 КО) за вакантный титул WBC International в первом тяжелом весе. Поединок продлился все отведенные десять раундов и закончился победой Фресса решением судей.


Фресс одержал 21-ю победу в профессиональной карьере и завоевал титул WBC International в тяжелом весе. Басар потерпел первое поражение в профи после восьми побед. 

Метки:
Профессиональный бокс Казахстан Германия

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