Боксер дважды побывал в нокдауне, но выиграл бой за пояс от WBO

Завершился поединок за вакантный пояс WBO NABO в легчайшем весе, в котором встречались пуэрториканский боксер Хуан Карлос Камачо (18-1, 8 КО) и филиппинец Джейсон Мама (20-2, 10 КО), сообщают Vesti.kz.

Их бой стал со-главным событием вечера бокса, который прошел на арене Coliseo Alcalde Marcelo Trujillo Panisse в Умакао (Пуэрто-Рико).

По ходу боя Камачо дважды побыал в нокдауне, но сумел пройти всю дистанцию. По итогам десяти раундов судьи раздельным решением (96-92, 92-96 и 95-93) отдали победу пуэрториканцу.

Комментаторы боя заявили, что победитель сразится с чемпионом WBO в этом весе американцем Энтони Оласкуагой - тот даже появился в прямом эфире во время трансляции шоу.