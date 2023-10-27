Боксер с 30-ю победами стал следующим соперником чемпиона мира из Казахстана

Стал известен следующий соперник казахстанского боксера Жанкоша Турарова (27-0, 20 KO) который планирует вернуться на ринг в декабре этого года, передает корреспондент Vesti.kz.

По сообщению источника, близкого к ситуации, Тураров проведет защиту своего чемпионского титула IBO в первом полусреднем весе против Ибрагима Класса Мгендера (30-6, 14 КО) из Танзании.

Интересно, что Ибрагим уже 28 октября будет боксировать за титул чемпиона страны.

Отметим, что африканец встречался с экс-чемпионом Джулиусом Индонго, но проиграл досрочно. В ходе карьеры он входил в топ-10 рейтинга IBF. Свои поединки Мгендер проводил в основном в Танзании, но были выезды в Германию, США, Намибию и Панаму.

Напомним, что сам Тураров завоевал титул в бою с мексиканцем Алехандро Менесесом (16-6, 9 KO). Казахстанец нокаутировал соперника в марте в Алматы.