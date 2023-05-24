В боксе состоится самый ожидаемый бой со времен Мейвезера и Пакьяо

Непобежденные американские боксеры Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) и Эррол Спенс (28-0, 22 КО) договорились о поединке за бесспорный титул в полусреднем весе. Он состоится 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Майка Коппинджера.

Отмечается, что это будет самый ожидаемый боксерский поединок после боя Флойд Мейвезер - Мэнни Пакьяо в 2015 году, тогда судейским решением победил Мейвезер и объединил титулы чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBC, WBA и WBO.

Кроуфорд - чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе, а Спенс обладает поясами по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе.

Ранее у них несколько раз срывался очный бой. Любители бокса надеются, что в этот раз им ничего не помешает разделить ринг.