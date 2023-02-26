В боксе новый чемпион мира: уронил соперника и взял титул IBF

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Сегодня 13:56
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На арене The Armory в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) завершился вечер бокса от компании PBC, главным событием которого стал бой за вакантный титул IBF в первом полусреднем весе между пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом (19-1, 19 КО) и аргентинцем Херемиасом Понсе (30-1, 20 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В концовке пятого раунда Матиас отправил Понсе в нокдаун. Аргентинец поднялся и дожил до гонга.

Однако на следующую трехминутку Понсе не вышел - его тренер отказался от продолжения поединка.

 

 

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Метки:
IBF Профессиональный бокс

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