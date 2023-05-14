"Бокс жесток". Соперник Алимханулы высказался о поражении в чемпионском бою

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 14:53
©Top Rank

Канадец Стивен Батлер (32-4-1, 26 КО) прокомментировал свое поражение от чемпиона мира в среднем весе по версии WBO казахстанца Жанибека Алимханулы (14-0, 9 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Их встреча прошла в Стоктоне (США) и завершилась досрочной победой казахстанца во втором раунде. Видео боя доступно здесь.

"Я пришел с низов, я знаю, что такое падения, но ни о чем не сожалею. Я и моя команда верили в это, у нас была прекрасная возможность вернуться к титулу чемпиона мира против брошенного соперника. У нас был очень хороший тренировочный лагерь. Но бокс жесток, он не дал мне шанса выиграть этот чемпионский бой. Но я не сдаюсь и буду продолжать делать то, что мне нравится. Спасибо моей команде и всем, кто внес свой вклад. Мы вернемся", - написал Батлер в сториз в Instagram. 

"Канело и Чарло, где вы?". Алимханулы сделал громкое заявление после досрочной победы

Таким образом, казахстанец выиграл четырнадцатый бой в профи и успешно защитил титул чемпиона мира WBO, а Стивен Батлер потерпел четвертое поражение в карьере.

Для Жанибека это была вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (18-2-1, 15 КО).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Алимханулы Жанибек

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:26
Профи-бокс
Лучший в мире? В Великобритании восхитились нокаутом Алимханулы в чемпионском бою
Сегодня , 14:53
Профи-бокс
"Бокс жесток". Соперник Алимханулы высказался о поражении в чемпионском бою
Сегодня , 12:48
Профи-бокс
В США назвали главное отличие двух чемпионских защит Алимханулы
Сегодня , 11:57
Профи-бокс
Тотальное избиение! Стала доступна статистика ударов чемпионского боя Алимханулы
Сегодня , 10:55
Профи-бокс
Назван ключевой момент досрочной победы Алимханулы в чемпионском бою
Сегодня , 10:35
Профи-бокс
Полное видео чемпионского боя Алимханулы с двумя нокдаунами и нокаутом
Сегодня , 10:06
Профи-бокс
Видео нокаута Жанибека Алимханулы в бою за пояс чемпиона
Сегодня , 09:40
Профи-бокс
"Канело и Чарло, где вы?". Алимханулы сделал громкое заявление после досрочной победы
Сегодня , 09:24
Профи-бокс
Алимханулы нокаутировал соперника во втором раунде и защитил титул чемпиона мира
Вчера , 19:15
Профи-бокс
Прямая трансляция второй защиты чемпионского титула Алимханулы
© 2008 - 2023 ТОО «EML»