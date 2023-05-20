Боится поражения? Абсолютный чемпион мира едва уложился в лимит веса и толкнул Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни толкнул экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко после процедуры взвешивания боксеров, передает корреспондент Vesti.kz.

Боксеры провели короткую дуэль взглядов, во время которой американец не выдержал давления и оттолкнул Ломаченко двумя руками.

Ранее Хэйни едва уложился в лимит веса. Сняв всю одежду он показал вес 61,1 килограмма, а Ломаченко спокойно набрал 61,2 килограмма.

Бой Ломаченко - Хэйни пройдет ночью 20 мая в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden.