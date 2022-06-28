"Блекнут на моем фоне". Как Головкин поставил "Канело" на место

Казахстанец Геннадий Головкин прокомментировал заявление Сауля "Канело" Альвареса о том, что тот стал лучше после их второго боя, сообщают Vesti.kz.

На пресс-конференции в Нью-Йорке GGG иронично отметил, что успех мексиканца во многом связан с ним.

"Перед первыми двумя боями я сказал, что у того, кто победит, сложится потрясающая карьера. Так и произошло. "Канело" выглядит лучше с 2018 года только потому, что его соперники блекнут на моем фоне. Да, чемпионы остаются чемпионами, но некоторые чемпионы лучше остальных", - сказал Головкин.

Напомним, что третий бой GGG - "Канело" состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (Невада, США). Билеты уже поступили в продажу.

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