Биволу сообщили плохую новость на реванш с Бетербиевым

Спарринг-партнер абсолютного чемпиона полутяжелого дивизиона из Канады Артура Бетербиева (21-0, 20 КО) американец Лайонелл Томпсон (22-5, 12 КО) дал свой прогноз на его реванш против россиянина Дмитрия Бивола (23-1, 12 КО), передают Vesti.kz.

Он состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Артур победит досрочно! Я тут не оправдываюсь за Артура, но я думаю, что он подрался слишком рано после хирургической операции. Но он все равно чисто победил. У Бивола были моменты в бою, но он не победил. Моменты были, и это бокс. Но в этот раз, я думаю, Артур уронит его в грязь! Слушайте, я могу быть не прав, но Артур в этот раз его ушатает", - приводит слова Томпсона vRINGe.com.

Первый их бой состоялся 12 октября 2024 года в том же месте и завершился победой Бетербиева судейским решением. Тогда Артур впервые не смог победить досрочно, тогда как Бивол потерпел первое поражение в карьере.

Ранее Бивол сделал признание о реванше с Бетербиевым, а также раскрыл победный план.