Биволу предложили выбрать Головкина: что он ответил?

Обладатель поясов по версиям WBA Super, IBO, IBF, WBO и The Ring Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) поучаствовал в коротком опросе, в котором нужно было назвать величайшего боксёра всех времён, сообщают Vesti.kz.
Российский боксер в этом блице упомянул казахстанца Геннадия Головкина.
- Дмитрий, играем, кто круче. Ты выбираешь одного. Погнали. Павел Сосулин или Николай Валуев?
- Валуев большой очень. Очень опасный серьезный и крутой.
- Николай Валуев или Артур Бетербиев?
- Валуев
- Николай Валуев или Костя Цзю?
- Цзю.
- Цзю или Геннадий Головкин?
- Головкин.
- Головкин или Мэнни Пакьяо?
- Мэнни Пакьяо.
- Мэнни Пакьяо или Флойд Мэйвезер?
- Мэйвезер.
- Мэйвезер или Майк Тайсон?
- Тайсон легенда, конечно.
- А теперь самое интересное: Майк Тайсон или Дмитрий Бивол?
- Майк Тайсон.
Напомним, последний раз российский боксёр выходил в ринг 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где встретился с Артуром Бетербиевым (21-1, 20 КО). Этот бой стал их реваншем и продлился всю дистанцию — 12 раундов. По итогам раздельного решения судей (114-114, 116-112, 115-113) победа досталась Биволу, который завоевал статус абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.