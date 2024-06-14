У Бивола намечается супербой с топом: его боится даже Канело

Непобежденный американский боксер Давид Бенавидес (28-0, 24 КО) хотел бы разделить ринг с россиянином Дмитрием Биволом (23-0, 12 КО), передают Vesti.kz.

Но перед этим обоим боксерам нужно выиграть следующие поединки: Бенавидесу необходимо одержать победу над украинцем Александром Гвоздиком (20-1, 16 КО) в бою за титул "временного" чемпиона мира WBC в полутяжелом весе (15 июня), а Биволу (23-0, 12 КО) нужно проходить своего соотечественника Артура Бетербиева (20-0, 20 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона дивизиона (12 октября).

Отец и тренер Давида Хосе Бенавидес-старший объяснил, почему хочет боя своего сына с Биволом.

"Бивол победил Канело Альвареса, поэтому мы попытаемся победить его победителя. Я думаю, для нас будет честью сразиться с Биволом, потому что он победил и Сурдо Рамиреса, и Канело Альвареса. И если мы сможем победить того, кто победил "Лицо бокса", я думаю, это поставит Давида в более выгодное положение, чем сейчас. Мы ищем встречи с самыми сильными и опасными бойцами, с которыми никто не хочет встречаться. Гвоздик как раз из таких. Ему нечего терять, но он многое приобретает в случае победы. А если мы победим Александра, то все равно не получим того признания, которого заслуживаем", - приводит слова Бенавидеса-отца vRINGe.com.

Напомним, что Бенавидес несколько раз вызывал на бой Канело, но Сауль всякий раз уклонялся от встречи с ним. По мнению болельщиков и экспертов, Альварес боится потерпеть фиаско в поединке с Бенавидесом.