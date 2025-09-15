Бивол высказался о победе Кроуфорда над Канело

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) поделился впечатлениями от победы американца Теренса Кроуфорда (42–0, 31 КО) над мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63–3–2, 39 КО), передают Vesti.kz.

На минувших выходных Кроуфорд сенсационно победил Альвареса и завоевал титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

"Это был великолепный бой между двумя легендарными бойцами. Техника, мастерство, интеллект и сила! Поздравляю Теренса Кроуфорда с заслуженной победой! Ты это заслужил!", — написал Бивол в соцсетях.

Напомним, что россиянин входит в число немногих, кому удавалось победить Канело. В мае 2022 года он выиграл у мексиканца по очкам. Ранее Альварес уступал лишь легендарному американцу Флойду Мейвезеру-младшему.

Отметим, что Кроуфорд недавно намекнул на возможный переход в средний вес, что вызвало реакцию казахстанского чемпиона Жанибека Алимханулы (17–0, 12 КО).