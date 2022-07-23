Бивол выбрал соперника после победы над "Канело"

©Matchroom
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Чемпион WBA Super в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 КО) проведет  бой со своим обязательным претендентом, мексиканцем Хильберто Рамиресом (44-0, 30 КО), сообщает инсайдер Стив Ким со ссылкой на менеджера боксера Вадима Корнилова. 

Промоутер и глава Matchroom Boxing Эдди Хирн пытается навязать россиянину альтернативного соперника. По информации vRINGe.com, Биволу предлагают добровольную защиту в поединке с британцем Джошуа Буатси (16-0, 13 КО).

Еще один известный обозреватель Майк Коппинджер информирует, что обладатель поясов по версиям IBF/WBC/WBO в этом же весе россиянин Артур Бетербиев (18-0, 18 КО) с большой долей вероятности вскоре получит обязательного претендента по линии IBF.

В организации заказали отборочный бой между Буатси и экс-чемпионом мира канадцем Жаном Паскалем (36-6-1, 20 КО).

Добавим, что ранее Бивол по очкам выиграл у абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО), а до конца года может провести еще один поединок.

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Метки:
Профессиональный бокс Канело-Бивол Россия Мексика Альварес Сауль WBA Бивол Дмитрий Бетербиев Артур Рамирес Хильберто Жан Паскаль

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