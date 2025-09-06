Бивол вернулся к тренировкам и назвал дату выхода на ринг

Чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) сообщил, что возобновил тренировки после операции на спине, которую перенёс в августе, сообщают Vesti.kz.

Он опубликовал видео с тренировки в своих соцсетях.

"Каждое повторение, каждая капля пота - это топливо для моего возвращения на ринг в 2026 году. Дорога восстановления нелегка, но я полностью собран", - написал Бивол.

Для российского боксёра это важный шаг на пути к возвращению в ринг. Напомним, последний бой Бивол провёл в феврале, когда одержал яркую победу над Артуром Бетербиевым (21-1, 20 КО) и завоевал статус абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.