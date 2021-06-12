Битый Головкиным экс-претендент на титул угрожает непобежденному мексиканцу

Экс-претендент на титул IBF в среднем весе Камил Шеремета (21-1, 5 КО) уверен, что 19 июня в Эль-Пасо (США) ему улыбнется удача в бою с небитым мексиканцем Хайме Мунгией (36-0, 29 КО), хотя на этот поединок он вызвался совсем недавно, когда заменил выбывшего из игры земляка Мацея Сулецки.

"Я понимаю, в какой ситуации. Бой меньше чем через две недели, - приводит слова польского боксера vRINGe.com. - Однако я готовился к такому шансу, и теперь уверен, что воспользуюсь им. 19 июня устрою апсет Мунгие".

Отметим, что в последнем бою Шеремета досрочно проиграл казахстанцу Геннадию Головкину. Что касается Мунгии, то он не выходил в ринг с октября, когда вынудил досрочно капитулировать Туреано Джонсона.

В андеркарте ожидается интересный поединок проспекта суперсреднего веса Бектемира Меликузиева (7-0, 6 КО) из Узбекистана и матерого экс-претендента Габриэля Росадо (25-13-1, 14 КО) из США, который в свое время также проиграл Головкину.

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