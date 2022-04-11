"Бить "Канело" и на пенсию". Найдено объяснение тактике Головкина в бою против "суперчемпиона"

Российский промоутер Владимир Хрюнов в интервью "КП" разобрал победу Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) над Риотой Муратой (16-3, 13 КО) в бою за три титула и высказался о возможной трилогии с Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО).

Головкин выиграл у Мураты досрочно в девятом раунде. Казахстанец после победы стал не только обладателем пояса WBA Super в среднем весе, но и защитил свои титулы по версиям IBF и IBO.

- Очень странно было наблюдать, как Головкин пятится назад от Мураты. Геннадий сам не свой?

- С годами только хорошее вино становится лучше. Возраст стал основным фактором в этом бою. Да, он был не столь убедителен, как в предыдущие годы. Но Головкин - великий спортсмен. Думаю, таков и был его расчет. Включаться тогда, когда появляются эпизоды. Яркий пример - нокаут Риото в девятом раунде.

- То есть Головкин просто берег силы?

- Я думаю, что это было частью плана. Меньшая активность и выискивание момента для нанесения нокаутирующего удара.

- Тем не менее в конце боя Геннадий еле дышал и просел функционально.

- Сейчас время такое, весь мир перевернул коронавирус. Очень тяжело путешествовать, и у Геннадия Головкина просто не получилось заранее прилететь в Японию. Там существуют определенные правила въезда. На такое его состояние повлиял комплекс событий. Об одном факторе я уже говорил - возраст.

- Мурата же неплохо начал. Почему не удалось добить Головкина?

- Он не был самураем. Он вышел и выбрасывал очень большое количество ударов, но с точки зрения урона там были вопросы. При большом объеме у японца была очень низкая результативность.

- Даже если и все шло по плану, Головкин не убедил. Некоторые уже отправляют его на пенсию. Рано?

- Если "Канело" победит Дмитрия Бивола, то третий бой "Канело" - Головкин будет неизбежным. Нужно бить "Канело" и уходить на пенсию. Я не сомневаюсь, что в этом бою Геннадий будет совершенно другой. Головкин - это символ и культурное явление Казахстана. Там все будут праздновать его победу. Также будет и после третьего боя с "Канело".

Напомним, осенью Головкин может провести трилогию с Альваресом, который 7 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) встретится с Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО).

Предыдущие бои между GGG и "Канело" прошли в 2017 и 2018 годах. Первый завершился спорной ничьей, а во втором победу решением праздновал мексиканец.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира