Без нокдауна не победил бы Деревянченко - Мунгия

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Сегодня 11:01
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Мексиканский боксер Хайме Мунгия (42-0, 33 КО) высказался о своей победе над украинцем Сергеем Деревянченко (14-5, 10 КО). Он отметил, что результат не был бы таким без нокдауна.

"Я знал, что должен закончить бой сильно, и я знал, что нокдаун действительно помог мне забрать его. Он много двигался. Мне было очень трудно его поймать. Думаю, я заслужил победу. Деревянченко также наваливался со всеми ударами, он сумел нарушить мне игру и сокращал дистанцию. Но я знал, как приспособиться, знал, что должен держать его на расстоянии джеба. Отдаю должное моему углу, который точно сказал мне, что мне нужно сделать. Мы внесли коррективы и получили результаты. В 12-м раунде я поймал его хорошим ударом по корпусу. Кажется, я бил его три минуты без ответа, не знаю, почему рефери не остановил бой, честно", - цитирует Мунгию vRinge.

Напомним, боксеры провели поединок на вечере бокса в Онтарио (штат Калифорния, США). На кону стоял вакантный пояс WBC Silver в суперсреднем весе. Мунгия выиграл единогласным решением судей.

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Метки:
Мунгия Хайме Деревянченко Сергей Профессиональный бокс

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