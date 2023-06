Мунгия победил Деревянченко и завоевал титул от WBC

Судейским решением завершился бой за титул WBC в суперсреднем весе между мексиканцем Хайме Мунгией и украинцем Сергеем Деревянченко, сообщают Vesti.kz.

Вечер бокса состоялся в Онтарио (штат Калифорния, США). На кону стоял вакантный пояс WBC Silver в суперсреднем весе.

Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. Победу единогласным решением судей одержал Мунгия - 115-112, 115-112, 114-113.

Мексиканец одержал 42-ю победу в профи, а Деревянченко потерпел пятое поражение.

MUNGUIA KNOCKS DOWN DEREVYANCHENKO IN THE FINAL ROUND #MunguiaDerevyanchenko pic.twitter.com/SmG2IbQKVy