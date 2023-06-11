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Мунгия победил Деревянченко и завоевал титул от WBC

Мунгия победил Деревянченко и завоевал титул от WBC
©Boxingscene.com

Судейским решением завершился бой за титул WBC в суперсреднем весе между мексиканцем Хайме Мунгией и украинцем Сергеем Деревянченко, сообщают Vesti.kz

Вечер бокса состоялся в Онтарио (штат Калифорния, США). На кону стоял вакантный пояс WBC Silver в суперсреднем весе.

Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. Победу единогласным решением судей одержал Мунгия - 115-112, 115-112, 114-113. 

Мексиканец одержал 42-ю победу в профи, а Деревянченко потерпел пятое поражение.

Напомним, что в 2019 году Деревянченко проиграл казахстанцу Геннадию Головкину единогласным решением судей. Мунгия же мог встретиться с GGG в 2018 году, но тогда Атлетическая комиссия штата Невада посчитала, что мексиканец не готов к поединку такого уровня.

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Метки:
Мунгия Хайме Деревянченко Сергей

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