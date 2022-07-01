Российский боксер Артур Бетербиев (18-0, 18 КО) высказался об исходе первого боя между Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и Саулем Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает Fightnews.info.

Напомним первый бой прошел в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец. Третий поединок пройдет вновь в Лас-Вегасе 17 сентября.

"Мне нравится, как боксирует "Канело", он очень техничный, по праву стоял в рейтинге pound-for-pound. Я смотрел их первый бой с Головкиным. Поединок был спорным, по-моему, дали ничью. Его я по телевизору смотрел с ребятами", - сказал Бетербиев.

18 июня Бетербиев нокаутировал американца Джо Смита (28-4, 22 КО) уже во втором раунде, отобрав у него чемпионский титул WBO и защитив свои титулы по версиям WBC и IBF.

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