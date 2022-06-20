Бетербиев обошел Бивола после победы нокаутом в бою за три титула

vRINGe.com представил свой обновленный рейтинг в полутяжелом весе до 79,4 килограмма, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, россиянин Артур Бетербиев после победы нокаутом над американцем Джо Смитом-младшим поднялся со второй позиции на первую. Другой российский боксер Дмитрий Бивол потерял лидерство в рейтинге, опустившись на вторую строчку.
Мексиканец Сауль "Канело" Альварес поднялся с четвертой ступеньки на третью, а Джо Смит-младший опустился с третьей на четвертую.
Топ-10 от vRINGe.com:
1. Артур Бетербиев (Россия)
2. Дмитрий Бивол (Россия)
3. Сауль "Канело" Альварес (Мексика)
4. Джо Смит-младший (США)
5. Жан Паскаль (Канада)
6. Джошуа Буатси (Великобритания)
7. Хильберто Рамирес (Мексика)
8. Каллум Смит (Великобритания)
9. Энтони Ярд (Великобритания)
10. Ричард Болотник (Латвия)