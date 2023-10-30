Батыр Джукембаев высказался о следующем бое после завоевания титула

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (21-1, 16 KO) сделал заявление о следующем бое, сообщают Vesti.kz.

21 сентября казахстанский средневес на вечере бокса в Плант-Сити (штат Флорида, США) победил раздельным решением судей аргентинца Уго Альберто Ролдана и завоевал титул WBA NABA в первом полусреднем весе.

О сопернике по предстоящему бою и его дате пока нет информации.

"Скоро состоится мой следующий бой. Началась подготовка к следующему поединку! Даст Аллах, мы будем усердно работать не покладая рук! Чтобы порадовать казахскую страну победой!", - написал боксер под видео в своем Instagram.