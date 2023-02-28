Батыр Джукембаев отреагировал на извинения борца перед Сериком Сапиевым после публичного скандала

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Сегодня 09:03
©Eye of The Tiger Managment

Известный казахстанский боксер Батыр Джукембаев высказался о получившем широкую огласку конфликте между олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым и борцом Зелимханом Мусихановым, сообщает корреспондент Vesti.kz

Напомним, во время игры в Batyrball (игра в баскетбол с элементами борьбы) борец жестко бросил Сапиева на настил. Олимпийскому чемпиону такой прием не понравился, и он решил озвучить оппоненту претензию, спортсмены едва не подрались. А так как турнир показывали в прямом эфире, свидетелями потасовки стали и присутствующие на трибунах в Алматы, и зрители.

Джукембаев в своем Instagram сделал репост новости о том, что Мусиханов извинился перед Сапиевым. 

"Теперь правильно", - написал боксер.

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Метки:
Джукембаев Батыр Сапиев Серик Профессиональный бокс

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