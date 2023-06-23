Батыр Джукембаев обратился к чемпионам

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО) продолжающий подготовку к следующему бою, сделал громкое заявление в адрес чемпионов в своей весовой категории, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Где чемпионы в 140 фунтах (до 63,5 кг)? Пришлите мне местоположение. Готов к любому", - написал он в своем Twitter.

Напомним, что последний бой казахстанец провел 24 декабря в рамках вечера бокса в Алматы. Тогда Джукембаев, выступающий в полусредней весовой категории, нанес поражение представителю ЮАР Ксолани Мкотели (19-7, 12 КО).