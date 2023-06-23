Батыр Джукембаев обратился к чемпионам

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 07:50
©instagram.com/batyr_jukembaev/

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО) продолжающий подготовку к следующему бою, сделал громкое заявление в адрес чемпионов в своей весовой категории, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Где чемпионы в 140 фунтах (до 63,5 кг)? Пришлите мне местоположение. Готов к любому", - написал он в своем Twitter.

Напомним, что последний бой казахстанец провел 24 декабря в рамках вечера бокса в Алматы. Тогда Джукембаев, выступающий в полусредней весовой категории, нанес поражение представителю ЮАР Ксолани Мкотели (19-7, 12 КО).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Джукембаев Батыр Профессиональный бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 07:50
Профи-бокс
Батыр Джукембаев обратился к чемпионам
Вчера , 23:18
Профи-бокс
Чемпионский бой уроженца Казахстана отложен
Вчера , 19:00
Профи-бокс
Бивол обвинил Альвареса в блефе
21 июня, 23:58
Профи-бокс
Экс-претендент на титул пожелал провести бой с Головкиным
21 июня, 17:14
Профи-бокс
В США спрогнозировали нокаут в бою самого невезучего казаха в UFC
21 июня, 15:45
Профи-бокс
"Адская драка". Тайсон Фьюри назвал самый сложный бой в карьере
21 июня, 14:23
Профи-бокс
Стала известна дата боя непобежденного казахстанца с титулом от WBO
21 июня, 12:08
Профи-бокс
Промоутер назвал главных кандидатов на бой с Биволом
21 июня, 10:53
Профи-бокс
У небитого казахстанца сорвался дебютный бой в США со стопроцентным нокаутером
19 июня, 18:21
Профи-бокс
В США сделали прогноз на чемпионский бой уроженца Казахстана с обидчиком Джукембаева
© 2008 - 2023 ТОО «EML»