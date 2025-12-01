Баходир Джалолов высказался о бое с известным блогером

Боксер из Узбекистана двукратный олимпийский чемпион Баходир Джалолов (17-0, 15-0 КО) высказался о потенциальном бое с известным блогером-боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО), сообщают Vesti.kz.

"Мне без разницы. С Джейком Полом в любое время, в любом месте, если он захочет, я могу подраться даже завтра. Он — блогер, а мы — спортсмены. Я не очень интересуюсь боями с блогерами или подобным пиаром. Но если Джейк Пол действительно скажет: "Я буду драться", то хоть завтра", — сказал Джалолов.

Напомним, Джалолов провел 17 боев в профессиональной карьере, одержав победы во всех из них. 15 раз он сделал это досрочно

В последнем поединке, который состоялся 14 ноября на вечере бокса в Ташкенте он одолел ранее непобежденного нигерийца Соломона Адебайо.

Напомним, ранее сообщалось что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) согласился на бой с Полом.

Свой самый громкий бой блогер провёл в прошлом году. 16 ноября Полу удалось судейским решением победить легендарного Майка Тайсона.

Пол прославился благодаря платформе Vine, а затем начал боксерскую карьеру, проведя поединки с бывшими чемпионами Bellator и UFC.