Баходир Джалолов узнал плохие новости после второго олимпийского золота

Представлен новый рейтинг супертяжелого веса по версии Международной боксерской федерации (IBF), сообщают Vesti.kz.

Боксер из Узбекистана Баходир Джалолов, представленный в этом дивизионе покинул топ-15 рейтинга. В прежней версии он занимал 13 место.

Обладателем пояса в этом весе является англичанин Даниэль Дюбуа, а наивысшую позицию, которая является претендентской занимает другой британец Энтони Джошуа, занимающий третье место.

Джалолов на прошедшей Олимпиаде в Париже стал обладателем золотой медали. Ранее боксер из Узбекистана побеждал на Олимпиаде в Токио.

На профи-ринге Джалолов провел 14 поединков и все их выиграл досрочно.