Баходир Джалолов узнал плохие новости после второго олимпийского золота

Представлен новый рейтинг супертяжелого веса по версии Международной боксерской федерации (IBF), сообщают Vesti.kz.
Боксер из Узбекистана Баходир Джалолов, представленный в этом дивизионе покинул топ-15 рейтинга. В прежней версии он занимал 13 место.
Обладателем пояса в этом весе является англичанин Даниэль Дюбуа, а наивысшую позицию, которая является претендентской занимает другой британец Энтони Джошуа, занимающий третье место.
Джалолов на прошедшей Олимпиаде в Париже стал обладателем золотой медали. Ранее боксер из Узбекистана побеждал на Олимпиаде в Токио.
На профи-ринге Джалолов провел 14 поединков и все их выиграл досрочно.