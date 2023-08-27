Баходир Джалолов удосрочил в первом раунде соперника с 19 нокаутами

Узбекский супертяж Баходир Джалолов (13-0, 13 KO) выступил в рамках вечера бокса в Талсе (США). Ему противостоял Онориоде Эвариеме (20-3, 19 КО) из Нигерии, сообщают Vesti.kz.

Соперники должны были провести в ринге восемь раундов, но Джалолов уже в первом раунде удосрочил соперника. Представитель Узбекистана трижды отправил в нокдаун оппонента, а после третьего падения 35-летнего африканца рефери был вынужден остановить бой.

Как итог, Джалолову присуждена победа техническим нокаутом.

Напомним, что 29-летний Джалолов является чемпионом Олимпиады-2020 в Токио. Также он дважды выигрывал чемпионат мира (2019, 2023), а еще трижды становился победителем чемпионата Азии (2017, 2019, 2021).