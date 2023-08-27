Баходир Джалолов удосрочил в первом раунде соперника с 19 нокаутами

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 08:29
©twitter.com/BakhodirJalolov

Узбекский супертяж Баходир Джалолов (13-0, 13 KO) выступил в рамках вечера бокса в Талсе (США). Ему противостоял Онориоде Эвариеме (20-3, 19 КО) из Нигерии, сообщают Vesti.kz

Соперники должны были провести в ринге восемь раундов, но Джалолов уже в первом раунде удосрочил соперника. Представитель Узбекистана трижды отправил в нокдаун оппонента, а после третьего падения 35-летнего африканца рефери был вынужден остановить бой.

Как итог, Джалолову присуждена победа техническим нокаутом.

Напомним, что 29-летний Джалолов является чемпионом Олимпиады-2020 в Токио. Также он дважды выигрывал чемпионат мира (2019, 2023), а еще трижды становился победителем чемпионата Азии (2017, 2019, 2021).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Профессиональный бокс
Новости
Сегодня , 09:55
Профи-бокс
Громкой сенсацией завершился бой внука Мохаммеда Али
Сегодня , 09:35
Профи-бокс
Видео дисквалификации казахстанского супертяжа в дебютном бою в США
Сегодня , 09:06
Профи-бокс
Казахстанский боксер получил дисквалификацию в дебютном бою в США
Сегодня , 08:50
Профи-бокс
Усик - Дюбуа: полное видео боя с нокаутом
Сегодня , 08:29
Профи-бокс
Баходир Джалолов удосрочил в первом раунде соперника с 19 нокаутами
Сегодня , 07:53
Профи-бокс
Казахстанский боксер нокаутом выиграл бой в США
Сегодня , 07:26
Профи-бокс
Нокаутом завершился титульный бой Александра Усика
Вчера , 22:30
Профи-бокс
Казахстанский супертяж проиграл нокаутом боксеру из Узбекистана
Вчера , 15:00
Профи-бокс
Прямая трансляция вечера бокса Top Rank с участием двух непобежденных казахстанцев
Вчера , 13:42
Профи-бокс
Самая сексуальная боксерша Казахстана отметилась громким заявлением после защиты чемпионского титула
© 2008 - 2023 ТОО «EML»